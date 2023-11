Marolda: “Aspetto le 4 partite dopo la sosta per dire se Garcia è l’allenatore giusto”

Ciccio Marolda, giornalista, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero

Ciccio Marolda, giornalista, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Nessuno dice che il Napoli deve giocare in modo spumeggiante e vincere per forza lo Scudetto. Però si può giocare meglio e questo gruppo ha il dovere di puntare al massimo. Fino a questo momento, a livello di gioco, si sono visti 50′ con la Lazio e il primo tempo di Salerno. Aspetto le quattro partite dopo la sosta per dire definitivamente se Rudi Garcia è l’allenatore giusto per guidare la squadra sino a fine stagione”.