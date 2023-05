Marolda: “Auguro alla Salernitana di festeggiare uno Scudetto, non un pari con il Napoli”

Il giornalista Ciccio Marolda, ospite a ‘Il Bello Del Calcio’, ha parlato della partita pareggiata dal Napoli contro la Salernitana

Il giornalista Ciccio Marolda, ospite a ‘Il Bello Del Calcio’, ha parlato della partita pareggiata dal Napoli contro la Salernitana: “Non è successo nulla di particolare, la Salernitana ha fatto la partita che poteva fare da un punto di vista tattico e poi ha trovato il pareggio. Festeggiamenti di Salerno? Possono starci se restano nell’ambito dello sfottò, ma se si trascende nel fondamentalismo allora non va bene. Ai granata auguro non di festeggiare un pareggio come faceva tempo fa il Napoli con la Juventus, ma di celebrare uno Scudetto come faremo noi e di farlo presto.

Calendario modificato? Non avrei stravolto così le cose e aver cercato di imporre dei comportamenti alle persone. C’è stata una pessima organizzazione di Comune e Prefettura, molta gente è dovuta rientrare a piedi dallo stadio per andare alla stazione di Piazza Garibaldi. La prossima volta lasciassero le cose come stanno.

Contro la Salernitana, il Napoli ha sbagliato dall’84’ al fischio finale. Il Napoli dopo essere andato in vantaggio ha avuto un momento di rilassamento e sulla punizione che ha portato al gol di Dia non c’è stata marcatura”.