Marolda: "Che errore escludere Zielinski! Kvara? Se vuole più soldi deve crescere"

Ciccio Marolda, intervenuto a ‘Giochiamo D'Anticipo’ su Televomero, ha parlato di mercato e del prossimo match di campionato tra Napoli e Verona: "Perché è rimasto Ostigard? Il cambio modulo e determinate valutazioni tecniche hanno inciso. Confronto con Perez? L'argentino palla al piede ha più classe del norvegese, ma non ci sono grandi differenze tra i due calciatori. Il voto al mercato è 6: Mazzocchi e Ngonge sono calciatori utili, gli altri due sono da valutare in futuro.

Il modulo? Dipende dalla posizione dei calciatori in campo. Mazzarri non pensa a uno schieramento con i quattro fissi, ma a un'ipotesi 'tre e mezzo'. Si tratta di meccanismi semplici in cui è fondamentale il ruolo degli esterni. Con il rientro di tanti giocatori la qualità della squadra certamente si alzerà.

Chi sarà messo fuori lista dal Napoli? Mi dispiace molto per Demme, ma non credo esista altra scelta. Il calciatore deve allenarsi bene e poi partire a parametro zero. Zielinski? Potrebbe andare fuori dalla Champions e sarebbe un grave errore. Condizione fisica del Napoli? Adesso, a differenza del passato, la squadra arriva fino a fine partita. Media per la qualificazione alla Champions? Circa 66 punti.

Rinnovo Kvara? Se il calciatore ambisce a un ingaggio più alto, deve iniziare a giocare in modo diverso rispetto a quanto abbiamo visto nelle ultime settimane".