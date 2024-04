Marolda: "Come si può valutare Lindstrom se non lo si schiera? Ora deve toccare a lui!"

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, trasmissione in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli

Francesco Marolda, giornalista, firma storica del Corriere dello Sport, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, trasmissione in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli: "Monza-Napoli? Mi auguro che un pizzico di orgoglio esca fuori. Il Monza è un brutto cliente, se la gioca la partita a costo di perderla.

Lindstrom? Mi aspettavo che giocasse contro l'Atalanta e invece ha giocato Raspadori. Bisogna capire Lindstrom cosa possa dare e se non gioca non lo sapremo mai. In questo segmento di stagione è giusto valutare anche quei calciatori visti poco fino ad oggi. Mi auguro che almeno a Monza giochi, è un calciatore che mi piace".