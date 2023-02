Marolda contro Marocchi: “Sta rosicando! Quando vinceva la Juve non faceva certe battute”

"Sassuolo-Napoli e possibili cambi nella formazione? Spalletti non ascolti nessuno, la squadra migliore è quella che ti fa vincere le partite”.

Ciccio Marolda, presente negli studi de ‘Il Bello Del Calcio’, trasmissione in onda su Televomero, ha analizzato la vittoria del Napoli contro la Cremonese e non solo: “L’osservazione di Marocchi? Non si tratta di tirare i piedi, Marocchi interpreta la parte di quelli che rosicano. La verità è che quest’anno il Napoli è una squadra troppo forte e le altre non riescono a tenerne il passo. Penso che se non si sanno fare le battute, è meglio evitarle.