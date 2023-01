Marolda contro Saviano: "Maradona diceva una cosa! Non so se quegli Scudetti siano stati rubati..."

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non condivido assolutamente quello che ha detto Saviano. Da questo punto di vista sono maradoniano, 'non diamo sempre agli altri la colpa' mi disse in un'intervista e io la ripropongo per questo tema. Se il Napoli tornerà a giocare come fatto prima della sosta non dovrà temere niente e nessuno.