Marolda critico: “Calzona mi ha deluso molto, la Champions è quasi impossibile”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “La partita con l’Inter non è stata bella o brutta, ma inutile. Il Napoli i punti che doveva fare li ha persi a Cagliari e con il Torino, con quelli il quinto posto sarebbe stato a 1-2 punti di distacco e oggi si farebbero altri discorsi.

Calzona? Una persona perbene e che lavora molto sul campo, ma come allenatore mi delude molto. Non vedo mai un guizzo, un cambio tattico o un’idea da parte sua. Se non ha questi spunti, vuol dire che non li ha. Uno che ha fatto il secondo tutta la vita non può cambiare a sessant’anni. Significa avere una testa diversa.

Osimhen? In queste condizioni è meglio che stia in tribuna! Ha fatto tre gol al Sassuolo, però viene meno nelle partite importanti come quelle con Barcellona e Inter e si rifiuta di giocare contro il Genoa.

Qualificazione in Champions League? Quasi impossibile, il quinto posto valido aumenta solo il rammarico per questa stagione. Servirebbero circa 66-67 punti per raggiungere quella posizione in classifica, quindi il Napoli dovrebbe realizzarne 22 in 9 gare e di conseguenza vincerle quasi tutte”.