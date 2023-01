Marolda: “Dico una cosa forte: il Napoli ha trasformato Osimhen in un giocatore vero”

Ciccio Marolda, presente negli studi de ‘Il Bello Del Calcio’, trasmissione in onda su Televomero, ha parlato delle prestazioni del Napoli

Ciccio Marolda, presente negli studi de ‘Il Bello Del Calcio’, trasmissione in onda su Televomero, ha parlato delle prestazioni del Napoli nelle prime due giornate di campionato dopo la sosta: “Un giudizio su Osimhen? Più che a lui mi viene da pensare a Raspadori e Simeone, che sono alla ricerca di spazio. Il nigeriano, che negli anni è stato fuori in determinati periodi per problemi fisici, si è preso letteralmente la squadra.