Marolda: "E' come se lo Scudetto fosse già vinto, ora il Napoli dovrà solo difenderlo"

TuttoNapoli.net

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Io non lo ricordo uno Scudetto praticamente vinto a metà stagione, consumando l'altra metà stagione per difenderlo. E' come se questo Scudetto il Napoli lo sorseggiasse un po' alla volta. E quindi un po' alla volta lo sta mandando giù e metabolizzando. Questa festa è già cominciata, probabilmente troppo presto, ma è già cominciata. Da un punto di vista esteriore si tiene ancora un profilo basso ed è giusto così".