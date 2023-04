Marolda: "Ecco perché il Napoli non vince più senza Osimhen. Tifo? Incide, a Milano la prova"

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Le ruote del Napoli sono un po' più sgonfie rispetto al passato, lo dicono le prestazioni. All'inizio il Napoli giocava senza Osimhen e vinceva perché andavano tutti a mille, ora invece non vanno tutti a mille e il Napoli ha bisogno di quei calciatori che determinano le partite e Osimhen fa parte di questi. Tifo? Non è fondamentale perché in campo ci saranno le squadre e dipende da loro, ma è importante avere lo stadio dalla tua parte e anche a Milano si è visto quanto ha influito sulla partita".