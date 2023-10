Marolda: “Garcia ha un contratto a termine. ADL l’ha confermato perchè non aveva alternative”

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “A Verona mi aspetto Natan dal 1′, è stato abbastanza convincente e lo vedo in crescita partita dopo partita. Per lui l’importante era non sbagliare. Non sappiamo ancora quanto valga, però sembra che abbia tutte le qualità per emergere e sarebbe un peccato fermarlo.

Ostigard? Ha fatto cose eccellenti, ha segnato goal importanti, ma preferisco pensare a Natan al fianco di Rrahmani a Verona.

Juan Jesus? Ha di nuovo qualche acciacco, sperando che non sia grave.

Verona-Napoli? Non ci siamo fatti mancare nulla in queste settimane, ma la tappa di Verona è importante per capire se il Napoli si è ricompattato o meno dopo questi giorni terribili.

Garcia? Mi sembra un allenatore con un contratto a termine, da verificare di settimana in settimana. De Laurentiis l’ha confermato perchè non aveva alternative.

Conte? Grandissimo allenatore, mi sarebbe piaciuto soprattutto per il carattere che ha. Però sarebbe costato un sacco insieme al suo staff, è un allenatore che vuole anche scegliere il direttore sportivo”.