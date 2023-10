Marolda: “Garcia ha una sola via d’uscita: dimettersi al più presto”

Ciccio Marolda, giornalista, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero

Ciccio Marolda, giornalista, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Garcia sta facendo un grande favore al suo successore, in questo momento fare peggio del francese è quasi impossibile. Cosa dovrebbe fare il tecnico? In questo momento in cui ha tutti contro, ha una sola via d’uscita: dimettersi al più presto”.