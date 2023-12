Marolda: “Il Napoli ha ancora 4 obiettivi, la ricreazione è finita!”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero: “Dopo tanti mesi in cui si è fatto di tutto per essere distratti e regalare punti alle avversarie, è finita la ricreazione. Il ciclo terribile è alle spalle e inizia un campionato diverso: non c’è l’obiettivo Scudetto, ma si deve passare il girone Champions e raggiungere la competizione anche il prossimo anno, poi ci sono Supercoppa e Coppa Italia.

Adesso ognuno deve fare la propria parte, ci sono stati errori del club e del vecchio allenatore, ma anche i giocatori devono capire che non ci sono più scuse. Se la società opererà a gennaio? Deve per forza, secondo me”.