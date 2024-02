Marolda: “Il Napoli non mi è piaciuto con il Verona, ma ci sono stati tre aspetti positivi”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “Kvara con il Verona ha predicato nel deserto, era l’unico giocatore da cui ci si poteva aspettare qualcosa. A prescindere da questo, la partita non mi è piaciuta se non per qualche segmento. La cosa più importante però era un’altra: vincere e ottenere i tre punti. Il campionato del Napoli sarà così fino alla fine della stagione.

Nella partita di domenica ci sono tre cose positive: la squadra ha giocato e tentato di fare gioco, ha ritrovato Kvara e ottenuto il successo. La zona Champions è ancora a quattro punti ma ho delle sensazioni positive. Il Napoli sta crescendo lentamente ma lo sta facendo, in attesa che ci sia anche il ritorno in campo di Osimhen che potrà far dire cose diverse.

Mazzarri ha dovuto ricostruire una squadra a pezzi, sia per colpe dell’allenatore precedente ma anche del club, ed è un allenatore che lavora tanto.

Parole ADL su Zielinski? Nel Napoli in questo momento manca una visione ‘futuristica’ per quanto riguarda i rapporti tra club e calciatori. Una cosa che immagino, tuttavia, è che tra l’allenatore e Zielinski ci siano state delle conversazioni con puntuali rassicurazioni che poi non sono state riportate in campo.

Contro il Milan mi aspetto un Napoli chiuso, il che non significa che si rinuncerà a giocare. Chi è favorito nella corsa Champions? L’Atalanta in questo momento ha un vantaggio di gioco, continuità ed autostima”.