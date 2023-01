Marolda: “Kim è un buon giocatore, ma invito tutti a rivedere i gol subiti dal Napoli”

Ciccio Marolda, presente negli studi de ‘Il Bello Del Calcio’, trasmissione in onda su Televomero, ha commentato del successo del Napoli contro la Roma

Ciccio Marolda, presente negli studi de ‘Il Bello Del Calcio’, trasmissione in onda su Televomero, ha commentato del successo del Napoli contro la Roma e la stagione degli azzurri: “Il Napoli ha vinto il campionato nelle prime 20 partite, nelle successive 18 dovrà difenderlo. E’ stata una grandissima vittoria di un Napoli non dei migliori. Nella storia di un campionato ci sono partite svolte, quella con la Roma è una di queste. Gli azzurri hanno una lunga passeggiata da fare per arrivare alla vittoria del campionato, ma bisogna fare sempre attenzione. La vittoria rappresenta quello che è stato il Napoli di questa stagione: una squadra che cambia ma vince ugualmente, Spalletti è stato bravo.