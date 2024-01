Marolda: "Mazzarri merita il rinnovo! Mourinho? Ormai è in parabola discendente"

Ciccio Marolda, intervenuto a ‘Giochiamo D'Anticipo’ su Televomero, ha parlato di mercato, della vittoria del Napoli in Supercoppa contro la Fiorentina

Ha fatto anche il difensore, fino alla doppietta di Zerbin è stato il migliore in campo. Mazzarri ha schierato la squadra per mettere in difficoltà la Fiorentina, che ha sofferto a centrocampo e in difesa non è granché. In attacco i viola hanno sprecato. Per fare una rivoluzione simile serve anche molto coraggio da parte dell'allenatore, il tempo però era maturo e l'avversario era quello giusto. Nei confronti della squadra sono state dette anche delle cattiverie.

Futuro di Zerbin? Per il Napoli sarebbe una terza scelta, avrebbe poco minutaggio e sarebbe un peccato. Certamente dispiace che vada via dopo una doppietta simile, ma potrà crescere fuori per poi tornare più pronto. Obiettivo del Napoli? Deve essere il 4° posto in campionato. Voci su Mourinho? Non capisco cosa verrebbe a fare a Napoli, lui è un allenatore a cui si devono assemblare campioni. Non è un tecnico capace di valorizzare i giocatori, come invece ha fatto Spalletti. Mazzarri resta se vince la Supercoppa? L'esito del torneo non cambierà niente. Per me il toscano avrebbe il diritto di vedersi rinnovato il contratto. Il portoghese ha vinto tanto, ma credo sia in parabola discendente".