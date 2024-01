Marolda: “Mercato? Serve recuperare i giocatori in rosa. E Mazzarri deve fare una cosa”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “Mi sembra che a questo Napoli manchino certi valori. Ritiro? Solitamente sono contrario alle punizioni, quindi sono contro anche questo provvedimento. Io capisco la rabbia e lo sconcerto dei tifosi, ma per trovare una soluzione a questa situazione bisogna iniziare a parlare di quello che si può fare concretamente.

Osimhen si è comportato male, è partito con anticipo prima di una partita difficile e si è presentato in ritardo nel ritiro della Nigeria. Avrebbe dovuto stare vicino ai compagni.

La responsabilità per la maggior parte è dei giocatori. Errori di ADL? Non affidarsi dopo l’addio di Spalletti e Giuntoli a personaggi di calcio e competenti, oltre che pensare di poter fare tutto da solo.

Il Napoli è vittima di un collasso psicologico collettivo, che si verifica quando la paura di un singolo calciatore si trasmette a tutta la squadra. Mazzocchi? Un suo errore ha mandato sotto processo tutta la squadra, si poteva non perdere la partita di Torino senza espulsione.

Mercato? Serve recuperare i giocatori presenti in rosa. Il mercato non offre granché e non ci sono giocatori in grado di ribaltare la squadra. Mazzarri può andare avanti ma deve liberarsi dal vincolo tattico che ha con il club”.