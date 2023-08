Marolda: "Mi auguro un altro colpo in difesa, fossi nel Napoli prenderei Sergio Ramos"

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli.

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Non mi aspetto qualche altra mossa di mercato del Napoli, ma me la auguro in difesa. Ci vorrebbe una certezza in mezzo alla difesa, un uomo di esperienza in grado di dare forza a chi ha accanto. Juan Jesus ha esperienza, è uno che si applica molto, ma parlo di uno di un livello superiore. Natan lo conosco poco, non credo che non sia semplice adattarsi immediatamente in un ruolo che è fondamentale. Se Garcia non l’ha ancora fatto giocare vuol dire che ci vuole ancora del tempo per l’ambientamento.

Sergio Ramos? Ha grandissima esperienza, è uno che già nello spogliatoio ti dà grandissime certezze. Nell’ultima stagione ha giocato parecchio e non ha avuto problemi fisici come nell’anno precedente. Fossi nel Napoli, direi subito di sì al suo acquisto.

Vice-Lobotka? Non mi piacciono gli adattamenti come Ostigard a centrocampo. Sono un po’ preoccupato per Lobotka, un giocatore che deve essere centrale nel gioco del Napoli. Negli ultimi tempi, con i lanci lughi e la squadra che si abbassa troppo, lo vedo un po’ in difficoltà”.