Marolda: "Non basta una vittoria, serve una conferma. Basta dire una cosa!"

Nel corso di Giochiamo d'Anticipo a Televomero è intervenuto il giornalista Francesco Marolda, storica firma della carta stampata partenopea

Nel corso di Giochiamo d'Anticipo a Televomero è intervenuto il giornalista Francesco Marolda, storica firma della carta stampata partenopea: "Festeggiare una vittoria a me non basta, io voglio una conferma della vittoria, perché questa può diventare la stagione dei rimorsi, invece io voglio che si dia continuità a quello che abbiamo visto e, scusate, i tifosi non c'entrano nulla. Questa è una squadra che ha ritrovato Osimhen che trascina tutti e che dà spazio anche a Kvara, che corre di nuovo, che palleggia. Non bisogna dire che chi c'era prima di Calzona era una chiavi*a perché è questo quello che si respira in città!".