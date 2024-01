Marolda: "Non è che il Napoli rischia di pagare il doppio in questo mercato? Ha un cappio..."

Ciccio Marolda, intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su 11 Televomero, ha parlato delle ultime notizie di calciomercato sul Napoli

Ciccio Marolda, intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su 11 Televomero, ha parlato delle ultime notizie di calciomercato sul Napoli e della gara che domenica gli azzurri giocheranno in casa del Torino. Questo il pensiero del giornalista: "Dragusin non so se è il profilo, ma risponde alle caratteristiche che cerca il Napoli. Io però temo una cosa, che il club stia arrivando a queste trattative con un cappio al collo e questo comporti anche un raddoppio dei prezzi. Bisogna capire se questi sono calciatori che spostano gli equilibri, io penso che per spostare la cifra tecnica del Napoli bisogna recuperare gli elementi che ci sono nella rosa.

Una cosa che va apprezzata è il tentativo che sta facendo il club di recuperare tutto il tempo che è stato perduto in estate. Mazzocchi? Profilo utile per far tirare il fiato a Di Lorenzo, che sta giocando tanto e magari nascondendo degli acciacchi fisici che si porta dietro Politano? Sulla questione rinnovo il discorso del club è lo stesso fatto per Zielinski. Entrambi sono più una spesa che un investimento, quindi è possibile che gli azzurri possano rinunciare a lui.

Dichiarazioni De Laurentiis post-Monza? ADL fa un passo laterale, ma il vero dramma è che non c'è nessuno pronto a prendere il suo posto. Torino-Napoli? Partita difficile perché quella granata è una squadra fisica e che picchia molto, l'arbitraggio sarà fondamentale. Se Mazzarri rischia in caso di KO? Domanda 'irricevibile', si manderebbe via l'allenatore per prendere chi al suo posto?".