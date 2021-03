Marolda: "Ogni passo falso può essere un addio alla Champions. Ghoulam? Sfortunatissimo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Francesco Marolda: "Ghoulam? Sfortunatissimo, evidentemente c'era una ragione per cui tardava a rientrare. Quando si hanno gli infortuni su una gamba è inevitabile che si vada a lavorare anche di più sull'altra. Ogni passo falso d'ora in poi può essere un addio alla zona Champions. Ora il Napoli ha un po' il vantaggio del fatto che il Milan vada a Manchester per l'Europa League, non sarà una passeggiata per i rossoneri. Anche la Roma prima avrà la trasferta in casa dello Shakhtar. La Juventus invece sarà più riposata. Bisogna recuperare i migliori giocatori e ora c'è il ritorno di Osimhen”.