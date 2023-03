Marolda: "Sarri ha detto al campionato come fermare il Napoli"

"Io se fossi nelle avversarie non sarei neanche felice di sapere di essere ancora a -15, nonostante la sconfitta".

I festeggiamenti troppo in anticipo e i fantasmi del passato? Non sono per i festeggiamenti anticipati, ma poi mi sembra di cadere dalla parte opposta e immaginare che questa sconfitta apra scenari nefasti. Io se fossi nelle avversarie non sarei neanche felice di sapere di essere ancora a -15, nonostante la sconfitta. Il Napoli un passo falso poteva concederselo, per quanto non bisogna archiviarlo con troppa leggerezza. I segnali venuti fuori non sono stati felici e bisogna rifletterci. Sarri ieri ha detto al campionato che il Napoli si può fermare con un catenaccio e non giocando proprio come Sarri".