Marolda: “Si danno tante colpe ad ADL, ma pure Calzona doveva andare via"

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “Parole di Calzona post Fiorentina-Napoli? Si danno tante colpe a De Laurentiis, ma Calzona sarebbe dovuto andare via. Nel momento in cui sei il terzo allenatore a sedersi in panchina nel corso della stagione è chiaro che una catastrofe si sta verificando, altrimenti non ci sarebbero stati tutti questi avvicendamenti. Lui è arrivato sapendo di trovare una situazione disastrata, però non è riuscito a incidere nemmeno un po’. Non sarebbe cambiato nulla, ma Calzona non ha avuto nemmeno la forza di porsi caratterialmente ai senatori dello spogliatoio.

Nuovo allenatore? Io ho puntato forte sul nome di Conte per la panchina, quello che però non sapevo è che al secondo incontro tra i due ADL ha offerto meno di quanto proposto la prima volta. Mercato estivo? Il termine ‘ricostruzione’ usato da ADL è appropriato, vanno presi almeno 4/5 giocatori titolari che siano funzionali al gioco del nuovo allenatore e che possano far fare alla squadra un salto di qualità”.