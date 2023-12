Marolda svela l'abitudine di Garcia: "Quando era a Napoli lo faceva sempre"

Ciccio Marolda, presente a 'Il Bello del Calcio' su 11 Televomero, ha parlato della vittoria del Napoli contro il Cagliari

Ciccio Marolda, presente a 'Il Bello del Calcio' su 11 Televomero, ha parlato della vittoria del Napoli contro il Cagliari e del sorteggio Champions che ha accoppiato gli azzurri al Barcellona. Questo il pensiero del nostro ospite: "Dopo la tragica esperienza francese, in cui Garcia era il primo ad andare via, ora abbiamo trovato un allenatore che si dedica completamente al Napoli. Mazzarri sta ricostruendo i giocatori e spesso si ferma a parlare con loro. Si vede che molte cose sono cambiate, c'è un altro umore nella rosa e si scende in campo per vincere. La squadra sa che può giocare bene ma che ci sono momenti in cui bisogna soffrire".