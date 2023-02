Marolda: “Vincere lo Scudetto a Torino sarebbe un riscatto per il calcio italiano”

Ciccio Marolda, presente negli studi de ‘Il Bello Del Calcio’, trasmissione in onda su Televomero, ha analizzato la vittoria del Napoli contro lo Spezia

Il progetto? E’ partito con l’arrivo di Spalletti. Nello spogliatoio attuale non ci sono prime donne, l’anno scorso ci sono stati anche dei problemi dovuti ai giocatori.

Quando vincerà lo Scudetto il Napoli? Gli azzurri lo hanno già vinto, ora devono solo difenderlo. Lo ribadisco. Secondo me ottenere il trionfo matematico a Torino avrebbe un sapore diverso e sarebbe anche un riscatto per il calcio italiano, per tutto quello che si è visto negli ultimi anni. Se il vantaggio in campionato resterà questo, è probabile che anche le altre squadre possano riversare le loro energie nelle coppe”.