Marrucco: "Fiducia a Garcia è stata un ripiego per De Laurentiis"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Fulvio Marrucco, avvocato e procuratore sportivo

TuttoNapoli.net

© foto di Alessio Alaimo

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Fulvio Marrucco, avvocato e procuratore sportivo: “La mia sensazione sul Napoli? Mi auguro che quello che sta facendo De Laurentiis possa portare risultati. Ma il chiarimento può portare risultati se è stato decisivo. Ci sono troppi interessi convergenti sia riguardo i giocatore, l’allenatore che la società, che hanno tutto l’interesse a convergere da un lato e trovare le soluzioni migliori.

È stato un ripiego per De Laurentiis quello di scegliere quest’ulteriore fiducia che non sappiamo se sia a termine o meno, nulla di diverso si poteva fare. Un augurio che ci possiamo fare è quello che si possa ripartire per una stagione importantissima per il futuro e le prospettive del Napoli. Rimanere attaccati alla Champions League è un punto decisivo, altrimenti la prossima estate sarà estremamente difficile perché probabilmente parecchi giocatori chiederanno la cessione e dovremo ricominciare con un altro progetto".