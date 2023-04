Martino: “A Lecce è emerso lo spirito di sacrificio che ha inculcato Spalletti"

"Mi è piaciuta l’intelligenza della squadra che si è resa conto di avere qualche limite rispetto a qualche settimana fa e ha cercato di gestire".

Carmine Martino , radiocronista per Radio Kiss Kiss Napoli , è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': " Aspettavo la partita di Lecce con grande curiosità perché avevo dei dubbi e qualche perplessità rimane perché il Napoli ha perso la brillantezza. Merito anche agli avversari, perché il Lecce ha messo sotto tutti gli avversari scesi al Via del Mare. Gli azzurri si sono accorti di non essere così brillanti e hanno corso qualche rischio soprattutto nel finale, ma sono riusciti a prendere comunque tre punti che sono fondamentali per questo finale di campionato.

Mi è piaciuta l’intelligenza della squadra che si è resa conto di avere qualche limite rispetto a qualche settimana fa e ha cercato di gestire, anche se non l’ha fatto nei migliori dei modi ma come detto ci sono anche gli avversari. E’ emerso lo spirito di sacrificio di tutta la squadra che Spalletti ha inculcato nelle menti dei ragazzi. Credo che ci sia un po’ di stanchezza mentale, più che fisica. Il Napoli non riesce a dare quella forza alle proprie azioni che prima riusciva a mettere. Alle volte invece di affondare il colpo e si preferiva tornare indietro, questo fa capire che è una squadra saggia ma non così forte come qualche settimana fa”.