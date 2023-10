Martino: "ADL sta rivoluzionando le regole del calcio dal punto di vista tecnico"

Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napol

Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non credo che le cose a Napoli possano cambiare con una serie di colloqui, bisogna capire perchè ha perso tre partite con squadre del suo stesso livello se non inferiore. Non credo alle fratture interne, proprio per questo pensavo, dopo Napoli-Fiorentina, che il cammino di Garcia dovesse interrompersi. Se la crisi è di natura tecnica c’è poco da fare, E’ difficile pensare che si possa risolvere tutto con un colpo di bacchetta magica. De Laurentiis sta rivoluzionando le idee che tutti si sono costruiti anno dopo anno, sta rivoluzionando le regole del calcio anche dal punto di vista tecnico.

Vedremo, magari avrà ancora una volta ragione lui. Anguissa? Con un miracolo si può recuperare per la partita col Milan. Le prossime sei partite sono da dentro o fuori per la lotta per lo scudetto. Per la Champions diventa fondamentale il doppio incontro con l’Union che non si può sbagliare”.