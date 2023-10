Martino: “Con la Fiorentina emerse lacune tattiche, non le risolvi con le riunioni di questi giorni”

"Il Napoli deve trovare serenità, entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi".

Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "E’ difficile fare delle previsioni sul futuro di Garcia, ci troviamo davanti a una situazione singolare. Credo che De Laurentiis abbia intrapreso una strada un po’ diversa dal solito, vedremo cosa accadrà. Forse ha trovato un’autostrada che permetterà a questa squadra di trovare la forma dei giorni migliori. Sono emerse però lacune tattiche e tecniche contro la Fiorentina, che certamente non le risolvi con le riunioni di questi giorni.

Garcia in bilico. Il gruppo però si è sempre impegnato al massimo al di là di qualche reazione eccessiva, che sono da condannare. Evidentemente non c’è armonia e un clima sereno, per quello non vengono accettate le sostituzioni. Siccome queste reazioni nascono da un momento di frustrazioni non sono facile da reprimere.

Infortunio Osimhen? Credo che si sia fermato subito, mi sono giunte notizie abbastanza confortanti, dovrebbe trattarsi solo di crampi e di un piccolo affaticamento. Mentalmente Osimhen non è sul pezzo come l’anno scorso, magari anche per motivi extracalcistici. Non voglio dire derivanti dal contratto, ma credo che sia cambiato qualcosa. Dal punto di vista mentale deve ancora crescere, anche se negli anni è migliorato notevolmente. Magari se avesse segnato il 2-1 alla Fiorentina, il Napoli avrebbe portato a casa i 3 punti e il nome di Conte non sarebbe proprio uscito fuori.

Le tre prossime gare sono fondamentali. Il Napoli deve trovare serenità, entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi. C’è una cosa che non capisco: è vero che il Napoli deve entrare tra le prime quattro, ma ricordiamo che forse ha l’organico più forte della Serie A. E’ una Ferrari e deve lottare per lo Scudetto, non può già trovarsi a 7 punti dalla vetta”.