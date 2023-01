Martino: "Lo scudetto si deciderà solo nelle ultime giornate"

Carmine Martino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Carmine Martino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Non darei per scontata la vittoria della Juventus con l'Udinese. In Italia non hai mai certezze e poi quando si entra nella seconda fase del torneo, quelli che sono indietro iniziano a macinare punti. Non è il caso dell'Udinese, ma dico questo perché ogni gara sarà incerta e tutte le big dovranno soffrire. La stessa Juve non ha passeggiato a Cremona. Questo campionato si deciderà nelle ultime partite, ha preso un abbaglio chi credeva che il Napoli chiudesse la pratica già nel girone di andata".