Martino pessimista: "Così il Napoli non arriverà tra le prime 4, bisogna cambiare modulo"

Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Questo Napoli difficilmente riuscirà a raggiungere il quarto posto. L’impegno e la determinazione è quella di una squadra che ha vinto lo scudetto, ma manca un’idea di gioco. Giroud è stato lasciato solo, ma non andava data la possibilità di fare cross così facili ad una squadra come il Milan. I rossoneri stanno in crisi ed il Napoli non ne ha saputo approfittarne. Raspadori è la nota lieta della gara al di là di un Politano trascinatore nella ripresa. Raspadori è davvero l’attaccante moderno che tutti aspettavamo, col passare dei mesi diventerà sempre più prolifico.

Visto che le cose vanno in questo modo e che c’è tanta confusione perché non cambiare modulo? Se non ci sono i presupposti per andare avanti col 4-3-3 perchè non passare al 4-2-3-1 o al 4-4-1-1. Il primo tempo del Napoli è stato da 0 in condotta. Forse è giunto il momento di cambiare modulo con Simeone e Raspadori in campo contemporaneamente, poi quando tornerà Osimhen si rivedrà il tutto”.