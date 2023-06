Martino su Garcia: “Tra i motivi della scelta le analogie tra la sua Roma e l’attuale Napoli”

"La cosa importante è la gestione dello spogliatoio, e credo che Garcia ha sempre dimostrato di essere all’altezza".

Carmine Martino, radiocronista per Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "La Roma del primo anno di Garcia aveva delle analogie con l’attuale rosa del Napoli. Era una bella squadra, anche molto forte, che arrivò secondo ad un’insuperabile Juve. Il centrocampo di quella Roma era davvero molto forte, Strootman, De Rosssi, Pjanic. Se guardiamo a quello del Napoli, Anguissa, Lobotka, Zielinski, anche come caratteristiche sono molto simili.

Capiamo anche il motivo per il quale il Napoli si sia interessato a Garcia e poi alla fine è nata l’affinità e sono andati avanti. La cosa importante è la gestione dello spogliatoio, e credo che Garcia ha sempre dimostrato di essere all’altezza. Ha fatto anche il preparatore atletico, la sua carriera parte in quel ruolo, quindi ha grande competenza anche in quel campo”.