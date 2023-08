Martino su Raspadori: “Garcia cerca di trovare la formula giusta per farlo giocare sempre”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Mediaset, Carmine Martino.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Mediaset, Carmine Martino: "Col Sassuolo il Napoli mi ha impressionato soprattutto nella fase iniziale. Il Napoli ha dimostrato una grandissima personalità, se qualcuno pensava che questa squadra era appagata e stato subito accontentato.

Raspadori? Il Napoli vuole sfruttare al massimo le sue potenzialità. E’ stato un grande investimento da parte di De Laurentiis, visto che è costato 30mln. Garcia sta cercando in tutti i modi di trovare la formula e l’alchimia giusta per schierarlo sempre, trovando gli equilibri di squadra. Ha ancora 23 anni, a quell’età un attaccante è ancora giovanissimo. Dobbiamo aspettarci che la sua frenesia venga messa un po’ da parte e che vengano sfruttate tutte le sue potenzialità.

Di Lorenzo capitano anche in Nazionale? Non mi stupirebbe, non vedo altri giocatori italiani con la sua personalità. Sarebbe più che meritata. Il Napoli di Garcia permette a Di Lorenzo di esprimersi ancora di più in fase offensiva, senza dimenticare quella difensiva dove fa sempre benissimo.

Sarri in difficoltà? I suoi inizi di stagione senza spesso problematici, ricordiamoci a Napoli dopo la sconfitta all’esordio con Sassuolo. Quest’anno i nuovi acquisti della Lazio sono arrivati in ritardo, non so se Milinkovic-Savic sia stato sostituito al meglio, dovrà inventarsi qualcosa di nuovo e perderà ancora del tempo”.