Martorelli: "Gli uomini mercato della prossima estate saranno 3 calciatori del Napoli"

TuttoNapoli.net © foto di Federico De Luca "L’Inter? La sconfitta contro il Bologna riapre i giochi per la Champions. In casa nerazzurra non si aspettavano questo risultato”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli. Gli uomini mercato dell’estate?

“Sicuramente Osimhen, come Lobotka e Kvaratskhelia”.