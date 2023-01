Martorelli: "Il Napoli è la più attrezzata di tutte. Ecco cosa deciderà la sfida con la Juve"

"Nel mercato di questo gennaio non mi aspetto sorprese, tutte le società importanti italiane sono in sofferenza".

"Nel mercato di questo gennaio non mi aspetto sorprese, tutte le società importanti italiane sono in sofferenza e non possono portare a casa giocatori che possano cambiare totalmente il livello. Chi rischia di retrocedere troverà invece modo di migliorare le rose". Così Giocondo Martorelli, noto procuratore sportivo a Pitti a Firenze, ai microfoni di Tuttomercatoweb. Fari puntati anche sui problemi dell'Inter: "La squadra al di là di ieri non sta facendo bene. Sta mancando un giocatore come Lukaku su cui Inzaghi aveva fatto grande affidamento. Devono stringere i denti e trovare una condizione fisica migliore.