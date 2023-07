Martorelli: "Napoli società sana, ma in Italia non mancano quelle coi bilanci in rosso..."

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giocondo Martorelli, agente Fifa.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Ritiene che le risorse saudite siano un bene per il calcio europeo o rischiano di dopare il mercato?

“Nell’immediatezza dovremmo dire grazie. Le nostre società, o molte di esse, sono in difficoltà. Mi riferisco alle società più prestigiose come Milan (che pare aver risolto molti di questi problemi), Inter, Roma e Juventus. Sono club che hanno bisogno di risanare i bilanci e si fa di necessità virtù. Bisognerebbe essere bravi come fatto dal Napoli lo scorso anno. Gli azzurri sono stati capaci di pescare talenti da campionati non proprio di grido. I club italiani dovranno far fronte, ancora per qualche anno, con le necessità finanziarie che impongono cessioni eccellenti, sperando che in futuro non si sia costretti a vendere i propri gioielli. Come il Psg che, ad oggi, ritiene di poter prolungare un braccio di ferro con Mbappé, soprattutto per motivi d’immagine”

Modello di mercato degli azzurri potrà essere strategia di tutte le squadre italiane, anche al fine di aumentare l’appeal della Serie A con nuovi talenti?

“È fondamentale, è una strada che non puoi non percorrere. Una strategia necessaria per fronteggiare le difficoltà finanziarie che attanagliano i club. In Italia non mancano le società sane, ma è evidente che ci siano molte squadre con bilanci in rosso, e che necessitano di un lavoro di scouting minuzioso. Cercare calciatori in campionati e Paesi che non siano, come usuale, l’Argentina o il Brasile”