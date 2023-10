Martorelli: "Scudetto? Dico Inter, Napoli e Juve. Milan? Segnale preoccupante in Champions"

“Bene il Napoli e l’Inter, male la Lazio e il Milan".

© foto di Federico De Luca

“Bene il Napoli e l’Inter, male la Lazio e il Milan. In Europa e Conference League le nostre squadre ci permettono di metterci in una posizione favorevole per quanto riguarda il ranking”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli.

Che segnale è la sconfitta del Milan contro il PSG?

“Non è tanto il risultato, ma la squadra non ha mai dato la sensazione di poter lottare alla pari con il PSG. Questa è la cosa preoccupante. Perdere ci può stare, ma dipende come. E il modo in cui ha perso il Milan è preoccupante”.

Scudetto: su chi punta?

“È ancora presto: le squadre che possono vincerlo rimangono Inter, Napoli e la Juventus per la quale il non partecipare alle coppe può essere un vantaggio anche se l’organico è meno competitivo degli altri”.

Vicenda scommesse: si aspetta ripercussioni sul mercato?

“Lascia sicuramente interdetti la situazione Tonali. Per il resto sembrava dovessero esserci molti più calciatori in questa situazione, invece al momento non risulta che possano esserci ripercussioni particolari”.