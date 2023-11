Mascara: "C'è un giocatore che gioverà dell'arrivo di Mazzarri! Riuscì a domare anche Lavezzi..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giuseppe Mascara, ex attaccante del Napoli sotto la guida Mazzarri

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giuseppe Mascara, ex attaccante del Napoli sotto la guida Mazzarri: "Mister Mazzarri ha già passato più volte il proprio passato. Entra in piedi di piede ovunque va e poi costruisce una squadra sempre competitiva. Non ha mai mancato l'Europa con il suo Napoli, quando ho lavorato con lui ho sempre trovato un allenatore molto semplice e preparato. È uno che tiene molto al proprio lavoro e che conosce già al dettaglio la città, la piazza e la società.

Mazzarri e Osimhen? Il mister riuscì a domare anche il mitico Lavezzi (ride ndr)... I migliori anni al Napoli, il Pocho li ha vissuti con il mister. Così come Cavani, ha superato i 30 gol in stagione con Mazzarri in panchina. Sono sicuro che ora Osimhen e gli altri giocatori offensivi del Napoli ne troveranno grande giovamento. Il mister farà bene, deve soltanto fumare di meno (ride ndr)... Il modulo è relativo, perché viene fuori dal materiale che c'è a disposizione. Credere che un allenatore abbia un solo modulo a disposizione è leggenda pura.

Il ritorno di Aronica nello staff? Ci conosciamo da tanto tempo, ha fatto anche lui la sua esperienza. Poi con Mazzarri è stato per molti anni, sa quello che vuole il mister ed è uno dei pochi che può lavorare con lui quasi in simbiosi. La mia reazione al gol di Dimarco? Di gol così se ne vedono sempre meno, un po' di follia ed incoscienza ci vuole! Ora manca un po' di imprevedibilità ed è bello rivederlo! Troppa preparazione e troppa tattica non fanno bene allo spettacolo".