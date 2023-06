Masini: “Spalletti mi ha confessato che Napoli gli è entrata dentro, mai visto così emozionato”

"Napoli, come dico io, è un universo, sarà un amore eterno che porterà nel cuore per tutta la vita".

TuttoNapoli.net

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervento il cantautore Marco Masini, grande amico di Luciano Spalletti: “Mai avuto dubbi su Luciano e che avrebbe portato il Napoli al traguardo dello scudetto. Quando mi disse che sarebbe venuto a Napoli, avevo quasi pronosticato il titolo. Mi fa molto piacere che la città ha abbracciato una persona così.

Mi aspettavo il suo addio? No, ma Luciano è uomo dalle mille persone. Sul più bello può decidere di interrompere ma non deciderà mai di interrompere l’amore per Napoli. Napoli, come dico io, è un universo, sarà un amore eterno che porterà nel cuore per tutta la vita.

Paura che Italiano fosse andato al Napoli? E’ normale che una squadra così e che fa la Champions può avere un grande ascendente su un allenatore, un po’ di paura l’ho avuto ma speravo che la società viola desse una continuità al progetto. Alla fine poi si è avverato il mio desiderio di vedere ancora Italiano alla guida della Fiorentina.

Festa da Spalletti? Ci siamo divertiti alla festa, sappiamo che era in onore di suo fratello. Vado lì tutti gli anni perché dista pochissimo da casa mia. Ho mantenuto la mia promessa che gli feci: ‘Se vinci lo scudetto canto 3-4 canzoni’. Ho rivissuto quella soddisfazione di cantare con gli amici per una causa importante vedendo la felicità di Luciano dopo lo scudetto.

Legame Spalletti-Napoli? Quando mi ha telefonato per chiamarmi alla festa mi ha raccontato per mezz’ora quanto Napoli gli è entrata dentro. E’ stato un momento molto commovente anche per me, Luciano è molto sensibile ma così coinvolto e così emozionato l’ho visto poche volte”.