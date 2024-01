Massimo Mauro: "Errori incredibili di ADL, anche i bambini sanno certe cose"

In una lunga intervista concessa al Mattino, l'ex calciatore del Napoli Massimo Mauro ha parlato della stagione del Napoli

In una lunga intervista concessa al Mattino, l'ex calciatore del Napoli Massimo Mauro ha parlato della stagione del Napoli, mettendo subito in evidenza le grandi differenze tra gli azzurri attuali di Walter Mazzarri (e in precedenza di Rudi Garcia) e il Napoli dello scorso anno, quello dello scudetto di Luciano Spalletti: "C'è una differenza pazzesca rispetto alla scorsa stagione. Eppure, i calciatori sono gli stessi. De Laurentiis si è assunto tutte le colpe. Forse è così, però in campo vanno i calciatori. A loro vanno attribuiti i meriti quando si vince ma anche le responsabilità quando si perde. Sorprende che un presidente che ha conquistato lo scudetto abbia fatto, praticamente dopo poche ore, simili errori. Anche i bambini sanno che nel calcio è più difficile gestire le vittorie delle sconfitte".

La chance in Supercoppa.

"Può restituire orgoglio a una squadra che era riuscita a fare sognare tutti, al punto che pochi giorni fa, in occasione dei premi Fifa, Guardiola ha ringraziato Spalletti per quanto di bello ha fatto vedere col Napoli. E Guardiola non fa mai complimenti a caso. Quella squadra era fantastica, per questa sarebbe importante conquistare la Supercoppa, così come per la società e la piazza. E poi c'è la possibilità che in finale arrivi l'Inter, la squadra più forte d'Italia: batterla renderebbe tutto ancora più bello".