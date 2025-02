Massimo Ranieri: "Ho mandato un sms a Conte", e svela la frase

Massimo Ranieri, cantante in gara al Festival di Sanremo, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Questo Festival mi sembra molto bello, c’è tanta gente ed è una grandissima festa. Mi commuove questa cosa, cerco di stare il più possibile in mezzo alla gente e vorrei avere mille braccia per abbracciare tutti.

Lazio-Napoli? Ho mandato un sms ad Antonio e gli ho detto ‘sei un grande allenatore, sei tra i migliori in Europa e cerchiamo di quagliare la giornata’. Sarà una partita dura, la Lazio in una settimana ci ha battuto due volte. Il passato presente è ancora sulle nostre spalle. Confido molto nella squadra del Napoli, la squadra è cresciuta da quando è stata eliminata dalla Coppa Italia. Confido molto in McTominay ed Anguissa che sono i nostri goleador. Lukaku fa tanto, impegna due o tre giocatori e prima o poi la palla la mette dentro.

Duetto coi Neri Per Caso? Sì, sono ragazzi meravigliosi, di una bravura stratosferica. Ho scelto la canzone del nostro Pino Daniele perchè è un connubio straordinario tra lui e Massimo Troisi. E’ un omaggio anche a Massimo che pure ci ha lasciato troppo presto, la canzone è ‘Quando’. Oggi abbiamo provato e mi sono divertito come un pazzo.

Andrea Settembre? Meraviglioso, quando ho scoperto che è delle nostre parti ho gioito. Per la musica napoletana è sempre il momento, non dobbiamo restare disuniti. E’ sempre un momento a Napoli, la scuola napoletana è molto più antica delle altre”.