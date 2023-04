Mastella: "A Salerno si credono competitor del Napoli, ma pensino alla salvezza!"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Clemente Mastella, sindaco di Benevento.

La situazione del Benevento Calcio è pesante e questo incide sul morale anche per la festa Scudetto del Napoli. Nelle altre province vedo un osteggiare esagerato, a Salerno ci si crede competitor del Napoli, quando devono giusto pensare alla salvezza. Io poi ho una storia in azzurro, ero negli spogliatoi durante il primo Scudetto, quindi sono felicissimo.

Una salvezza del Benevento? Sarebbe un miracolo, lo spero. Altrimenti fronteggeremo un danno incalcolabile per la città e per i tifosi, vediamo cosa succederà in questo ultimo frangente di stagione. Un messaggio a De Laurentiis o a Manfredi? Bisogna in primis ringraziare ADL per quello che sta facendo, nonostante qualche tifoso non sia d'accordo. Sta vincendo e lo sta facendo con il bilancio a posto. Al mio collega e amico Manfredi, invece, faccio gli auguri e l'in bocca al lupo per quello che vivrà la città in questi mesi. La speranza è di tornare a festeggiare insieme anche a Benevento. L'aggressione a Jureskin del Benevento? Ho scritto al calciatore e alla società, scusandoci a nome della città. Purtroppo ci sono malviventi che si mascherano da tifosi".