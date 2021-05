Mastella: "E' vergognoso! Perchè Mazzoleni al Var per 2 partite di fila del Cagliari?”

Clemente Mastella, Sindaco della città di Benevento, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Quello che è successo ieri al Benevento è vergognoso. Queste cose se avvengono durante l'anno ci si può anche sorvolare, ma a questo punto della stagione sono errori irrimediabili. Cose del genere tolgono fiducia al calcio, modo di procedere umiliante. Quello che non capsico e voglio chiedere è: perchè Mazzoleni al Var per due partite consecutive del Cagliari? C'è un intreccio che non mi piace. La sen. Lonardo presenterà una interrogazione parlamentare su questa vicenda a Draghi, che ha la delega per lo Sport".