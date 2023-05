Materazzi: "Con Spalletti deve aprirsi un ciclo, non si sprechi quanto fatto"

Intervistato dal Mattino, l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi si è esposto in merito alla vittoria dello Scudetto da parte di Spalletti & co

TuttoNapoli.net

Intervistato dal Mattino, l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi si è esposto in merito alla vittoria dello scudetto: "Ho capito che questa vittoria è stata il simbolo della città. Non era scontato vincere. Il Napoli lo ha fatto superando in classifica anche squadre più forti, quindi anche per questo è stata una vittoria vissuta come una gratificazione per tutto il tempo che si era dovuto aspettare.

Con Spalletti si deve aprire un ciclo. Se non si apre un ciclo con questa squadra, la grandezza di quello che è stato fatto viene un po’ sprecata. Non c’è scritto da nessuna parte che una città debba aspettare 33 anni per uno scudetto. Ovviamente non è detto che si riesca sempre, ma non provare ad aprire un ciclo e dare una continuità a questo progetto che si è dimostrato vincente sarebbe uno schiaffo a quello che è stato fatto".