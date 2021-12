Materazzi: "Se Insigne va via ci perdono tutti, per sostituirlo servirebbero 30-40mln!"

"La favorita è ancora l'Inter, ma per la corsa al titolo non ci sono solo i nerazzurri". Ne è convinto un grande ex interista come Marco Materazzi, che ai taccuini de Il Mattino ha fatto le proprie considerazioni sulla lotta per il titolo: "Il Milan è secondo a quattro punti e questo vuol dire che non è assolutamente fuori dai giochi. E poi ci metto anche il Napoli".

Caso Insigne.

Il difensore Campione del Mondo nel 2006 si è poi soffermato sul caso Insigne: "Se davvero dovesse andare via penso che ci perderebbero un po' tutti". Materazzi ha sottolineato in particolare come trovare un sostituto implicherebbe un esborso di "almeno 30 o 40 milioni di euro. Lorenzo è stata l'arma vincente dell'Italia campione d'Europa e lo è anche del Napoli", ha poi chiosato.