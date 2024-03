Materazzi su Motta: “Preparato e intelligente, ha evitato salti nel buio come il Napoli post-scudetto“

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Thiago Motta oltre a essere preparato è intelligente: ha preferito farsi le ossa a Genova, Spezia e Bologna invece di prendere in mano il PSG in corsa. E ha evitato i salti nel buio come il Napoli post-scudetto. Spero che questa estate non vada in una big e resti al Bologna così l'Inter continuerà a vincere con Inzaghi e lui un giorno potrà prenderne il posto sulla panchina nerazzurra".