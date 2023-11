Matrecano su Mazzarri: "Contento del suo ritorno, è l'uomo adatto per il Napoli"

"Sono molto fiducioso per questa scelta".

Luigi Matrecano, agente napoletano, premiato ieri al Gran Galà del Calcio Italiano a Salerno come miglior procuratore giovane per la Serie C, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb a partire dal Napoli, che ha esonerato Garcia per richiamare in panchina Walter Mazzarri: "Mi aspettavo l'esonero di Garcia. Lo scorso anno i tifosi del Napoli erano abituati bene con Spalletti, che aveva creato una grande alchimia con il gruppo. Con l'arrivo di Garcia in estate alcune cose sono venute meno.

Non mi aspettavo il ritorno di Mazzari ma sono contento del suo ritorno, è stato lui l'artefice della rinascita del Napoli. Può essere l'uomo giusto per far tornare il Napoli almeno simile allo scorso anno, anche se non ha mai usato il 4-3-3. Sono molto fiducioso per questa scelta".