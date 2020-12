Matthaus: "Maradona mi voleva al Napoli, mi mandarono una valigetta con un mln di marchi"

Lothar Matthäus, leggenda del calcio tedesco, ha ricordato il giorno in cui Diego Armando Maradona ha inviato degli emissari con una valigetta contenente un milione di marchi per convincerlo a firmare per il Napoli. In un'intervista al quotidiano Sport Bild, l'ex calciatore di Inter e Bayern Monaco ha parlato dell'episodio, accaduto dopo i Mondiali del 1986: "Ci conoscevamo da poco, ma Diego inviò una delegazione da Napoli a Monaco. Eravamo in un ristorante italiano a Solln (quartiere della città bavarese, ndr), che in realtà era chiuso il sabato, è stato aperto appositamente per quella riunione segreta. Quando sono rientrato da Colonia, alle 21, quattro italiani e una valigetta aspettavano me e il mio agente. I dirigenti del Napoli mi hanno mandato i saluti di Diego. Mi chiesero di firmare: quei soldi erano tre volte superiori allo stipendio che guadagnavo al Bayern. C'erano anche delle clausole: se avessi accettato, potevo andare solo al Napoli in Italia in che se firmassi potevo andare solo al Napoli; avrei ricevuto quei soldi anche se fossi rimasto in Germania o in un altro campionato. Una valigia di soldi, però, non era il mio stile. D'altra parte, il gesto di Diego ha significato molto per me".