Mattino, De Luca: "Notizie confortanti su Sarri, potrebbe esserci contro il Napoli"

Francesco De Luca, capo allo sport per Il Mattino, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'argomento arbitrale è il più sensibile in questo momento. Rizzoli ha dichiarato che non ci saranno più casi come quello di Mertens, gli arbitri sono stati invitati ad andare al Var. C'è grande attesa per la Juve, poco più di mille napoletani allo stadio, ci arrivano notizie confortanti sulle condizioni di salute di Sarri che potrebbe essere anche allo stadio per la sfida contro il Napoli. Credo che il mercato del Napoli si concluderà così o al massimo con l'ingaggio di Llorente, giocatore di esperienza che ha giocato con club importanti".