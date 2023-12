Mauri: “Sorteggio difficilissimo per il Napoli e in più c’è una variabile”

L’ex centrocampista della Lazio Stefano Mauri è intervenuto in diretta su TvPlay

L’ex centrocampista della Lazio Stefano Mauri è intervenuto in diretta su TvPlay: “Il sorteggio di Champions? Per la Lazio è quasi impossibile contro il Bayern Monaco, la squadra di Sarri ha preso una delle squadre peggiori che potesse pescare. Tra l’altro non è una partita del girone, poche chance per i biancocelesti. L’Inter ha ovviamente più chance, però attenzione all’Atletico Madrid che ha grandi individualità. Anche il Napoli ha un impegno difficilissimo e in più c’è la variabile Osimhen che giocherà in Coppa d’Africa”.